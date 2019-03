Dwight was wijkagent in Kanaleneiland en maakte een rap over de aanslag in Utrecht

We houden onze adem in, harten kloppen sneller en

we hebben even geen stem.

Papa wat is er gebeurd?

Er is geschoten in een tram....



Waar was u afgelopen maandag rond 11 uur?

,,Ik was in Den Haag in gesprek met een leidinggevende over mij en mijn werk, toen hij een bericht kreeg van een collega. Er was iets gaande in Utrecht. Al snel werd duidelijk dat het op het 24 Oktoberplein tussen Kanaleneiland en Transwijk serieus was. Midden in het gebied waar ik als wijkagent heb gewerkt. Mijn voormalige collega’s zouden als eerste ter plekke zijn. En ik zat in burgerkleding op kantoor en voelde me machteloos.’’



Gebroken zonnestralen

Schijnen op onzekerheid of we onze kinderen

op mogen halen.

Later, vertellen wij hen onze verhalen...

Over Utrecht, de pieken en de dalen.



U wilde erop af?

,,Ik ben politieman. Iemand die nog steeds regelmatig met andere agenten de straat opgaat omdat het leuk is. Ik wilde iets doen. Er was een collega die naar Driebergen moest. We zijn samen gereden en in Lunetten ben ik uitgestapt. Door het advies om binnen te blijven was het erg rustig op straat. Opeens realiseerde ik me dat ik daar ongewapend stond.’’