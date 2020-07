EBI in Vught raakt vol, meer ruimte nodig om zware jongens van elkaar te kunnen scheiden

COA en politie delen al jaren privacyge­voe­li­ge data van asielzoe­kers

16 juli Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) deelt al zeker zeven jaar privacygevoelige persoonsgegevens van asielzoekers met de politie, zoals godsdienst en etniciteit. Maandag berichtte NRC over de overeenkomst die het COA afgelopen mei met de politie had gesloten om persoonlijke informatie over asielzoekers te delen. Nu schrijft de krant dat duidelijk wordt dat de gegevens van meer dan honderdduizend in principe onschuldige asielzoekers al sinds 2013 worden uitgewisseld, zo blijkt uit een schriftelijke reactie van het COA.