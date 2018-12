Ebolacampagne AzG met nepzieke BN’ers verdwijnt na forse kritiek

De confronterende ebolacampagne van Artsen zonder Grenzen Nederland heeft felle kritiek opgeleverd in het buitenland. Dit vanwege het schminken van BN’ers als patiënten met de dodelijke virusziekte. De campagne is inmiddels offline gehaald.

Artsen Zonder Grenzen Nederland staakte de ebolacampagne Face It woensdag. Dit omdat ze was overschaduwd door kritiek, zo verklaarde communicatiecoördinator Katherine Knowles gisteren tegenover The Guardian.

De kritiek was volgens de Britse krant gericht tegen het gebruik van make-up om de uiterst besmettelijke en dodelijke virusziekte te imiteren. Veel Britten vonden dat ongepast.

,,Het idee achter de campagne was om ziekten die gewoonlijk niet voorkomen in Nederland, dichter bij huis te brengen. In plaats van echte patiënten - iets wat we nooit zouden doen - gebruikten we influencers en bekende personen met wie Nederlanders zich konden vereenzelvigen’’, lichtte Katherine Knowles in de krant toe.

BN’ers

De Face It-campagne ging begin december van start met 44 invloedrijke Nederlanders, onder wie Eva van de Wijdeven, Tygo Gernandt, Tess Milne, Mascha Feoktistova en Horace Cohen. Zonder enige uitleg postten ze op Instagram foto’s van zichzelf met ‘symptomen’ van ebola in hun gezicht. De rode ogen en vlekken werden steeds erger.

Op 13 december verklapten de BN’ers dat ze ‘ziek’ waren gemaakt voor de ebolacampagne van AzG. Ze riepen hun volgers op Artsen zonder Grenzen financieel te ondersteunen met een tikkie. De opbrengst was bestemd voor medische noodhulp en langdurige medische hulp op plekken waar dat het hardst nodig is, zoals de door ebola getroffen regio Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo.

De confronterende selfies van de BN’ers maakten heftige reacties los op sociale media. Veel volgers reageerden geschokt en verbaasd, schreef Artsen zonder Grenzen Nederland in een persbericht over de campagne.

Offline

Een overzicht van de foto’s was te zien op www.faceit.nu, maar wie deze site gisteren bezocht, zag aanvankelijk de tekst: ‘U heeft geen toegangsrechten voor deze pagina’. Bezoekers werden later doorgestuurd naar de homepagina van Artsen zonder Grenzen Nederland.

De ebolacampagne is ook verdwenen van de Instagram- en Facebookpagina van de Nederlandse tak van de medische noodhulporganisatie. De confronterende selfies zijn ook verwijderd van de Instagramaccounts van de meeste BN’ers.

Volgens Tygo Gernandt mocht Artsen zonder Grenzen Nederland de foto's weghalen. Desondanks spreekt hij van een geslaagde campagne. ,,Het ging om het spontane schrikeffect en dat heeft zijn werk gedaan’’, staat er in een schriftelijk reactie aan deze krant.

Niet gezwicht

Volgens AzG-persvoorlichter Hizkia de Jong werd alle content verwijderd, omdat de ebolacampagne was afgelopen. ,,Wij zijn niet gezwicht onder druk van de kritiek uit het buitenland.’’

Die kritiek bestond volgens hem vooral uit commentaar onder campagneposts op sociale media. ,,We kregen ook een paar mailtjes. Daarop hebben we direct gereageerd.’’

Het komt volgens hem niet vaak voor dat een campagne wordt onthaald op kritiek. ,,De kritiek heeft ons verrast. We lanceerden de campagne voor mensen in Nederland voor wie ziekten als Ebola vaak de ver-van-hun-bedshow zijn. Heel vervelend en jammer dat mensen in het buitenland daar aanstoot aan namen.’’

Artsen zonder Grenzen biedt wereldwijd medische hulp aan slachtoffers van oorlogen, rampen en epidemieën. Nu bestrijdt de organisatie met meer dan honderd internationale medewerkers de grootste uitbraak van ebola in Congo. Hulpverleners behandelen besmette patiënten, vaccineren mensen en geven voorlichting om verdere verspreiding te voorkomen. De organisatie zet zich daarnaast al dertig jaar in tegen tuberculose in 25 landen en bestrijdt en behandelt levensbedreigende ziektes zoals hiv en aids en malaria en cholera.