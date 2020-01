Echtpaar woont al weken in ranzige rioollucht: ‘Ik hoest me kapot’

Henk (68) en Anneke van de Vlekkert (70) wanen zich al weken in ranzige rioolput. De stank in hun woning aan de Gerbrandystraat in Naaldwijk is welhaast ondraaglijk. Woningcorporatie Vestia tast in het duister.

Je hoeft maar één voet over de drempel te zetten in het huurhuis en de penetrante rioollucht komt je al tegemoet. En dat terwijl het probleem opgelost zou moeten zijn. De kapotte riolering onder de woning is inmiddels gemaakt. Maar de stank is er nog steeds en niemand weet hoe dat komt.

Dinsdag was er nog iemand namens woningbouwcorporatie Vestia over de vloer, maar die constateerde dat alles in orde was. ,,Aan de stank kon hij ook niks doen”, geeft Henk van de Vlekkert aan. De Naaldwijker is ten einde raad en zou dolgraag een directielid van Vestia willen spreken. Maar dat is vooralsnog ijdele hoop.

Quote Steeds als we het toilet doorspoel­den, kwam dat allemaal in de kruipruim­te terecht Van de Vlekkert

De ellende begon in september vorig jaar, toen bleek dat de rioleringsbuis finaal doormidden was. ,,Steeds als we het toilet doorspoelden, kwam dat allemaal in de kruipruimte terecht”, zegt de pensionado. ,,De stank was écht niet te harden. We hebben toen aan de bel getrokken bij Vestia en uiteindelijk is de breuk in de riolering goed gemaakt.”

Stank bleef

Mooi nieuws, zou je zeggen. Maar de stank bleef. ,,Dat kwam doordat ze alle troep niet hadden opgeruimd”, weet de Naaldwijker. ,,Daar waren ze niet voor, zeiden ze van het bedrijf dat het riool gemaakt had. Dus wij weer naar Vestia en toen is er na een tijdje een bedrijf gekomen dat alles heeft schoongemaakt, met van die zuigapparatuur. Echt een hondenbaan, ik heb heel veel waardering voor die gasten.”

Eind goed al goed? ,,Was het maar waar. De stank is er nog steeds, dat ruikt iedereen. Vlak voor kerst heb ik daarom Vestia weer benaderd. Afgelopen dinsdag kwam er eindelijk iemand en die zei dat alles in orde is. Maar de stank is nog steeds niet weg.”

Quote Soms hoest ik ‘s ochtends slijm op, dat lijkt wel een kauwgombal Van de Vlekkert

Het echtpaar Van de Vlekkert heeft er inmiddels flinke gezondheidsklachten door gekregen, stelt Henk. ,,Ik hoest me kapot”, zegt hij. ,,Soms hoest ik ‘s ochtends slijm op, dat lijkt wel een kauwgombal. En mijn vrouw ook, die hoest nog erger. Ze tobt bovendien toch al enorm met haar gezondheid, want ze heeft een hersentumor. Ik gebruik een puffer die een beetje helpt, maar die mag zij niet hebben vanwege haar andere zware medicijnen. Ze had pas een scan en toen moest ze zo stil mogelijk liggen. Maar ja, dat gaat niet als je een enorme hoestbui krijgt.”

Wakker

En van die hoestbuien van zijn vrouw wordt Henk ‘s nachts dan weer wakker. ,,Ik slaap meestal maar een uur of drie per nacht”, bekent hij. En tot overmaat van ramp hebben ook zijn buren óók last van de stank. ,,Die hebben nota bene een baby van drie maanden”, zegt Van de Vlekkert bezorgd. ,,Ik wil natuurlijk niet dat die baby wat oploopt door de stank die bij ons vandaan komt!”

De buurvrouw bevestigt dat de rioollucht ook het huis van haar en haar gezin heeft bereikt. ,,Die komt onder de vloer vandaan, via de kruipruimte”, zegt ze. ,,We hebben al geprobeerd om alle kieren en gaten dicht te kitten en smeren, maar dat helpt niet. Wij hebben een koophuis, dus we hebben de gemeente benaderd in plaats van de woningbouwcorporatie, maar die zegt er niks aan te kunnen doen.”

Quote En door die verzakking is de riolering weer kapot gegaan Van de Vlekkert

Buren aan de andere kant heeft Van de Vlekkert niet, want daar loopt een pad dat leidt naar een bruggetje over het water. Op de plek van dat pad lag vroeger een slootje, dat gedempt is toen de huizen er in 1985 gebouwd werden. ,,Dat slootje is er waarschijnlijk de oorzaak van dat ons huis verzakt. En door die verzakking is de riolering weer kapot gegaan, vermoed ik. Dat ons huis scheef zakt, zie ik aan het behang. Dat is gescheurd op plekken waar een latje hangt. Vestia zegt dat het huis ‘werkt‘. Ik woon hier nu dertig jaar en dat zou na zo'n tijd toch niet meer moeten kunnen. Soms horen we ook een flinke knal. Dit huis zakt gewoon scheef.”

‘Heel vervelend’