Eclipsjager Henk vliegt naar de VS voor 2 minuten duisternis

Hier is er niks van te zien, maar in Amerika is de hysterie om The Great American Eclipse gigantisch. Maandag is er een totale zonsverduistering in de Verenigde Staten te zien. Ook fanatieke Nederlandse eclipsjagers, zoals Henk Bril, reizen de oceaan over voor slechts 2 minuten duisternis.

,,Dit kan ik niet missen, deze stond al zo lang op mijn lijstje", vertelt Henk Bril (55) vanuit de Amerikaanse staat Wyoming, waar hij gisteren is aangekomen. Sinds de totale zonsverduistering op 11 augustus 1999 in Europa reist hij de wereld over, jagend op totale eclipsen. Zambia, Zuid-Afrika, Egypte, China, de VS en Schotland gingen voor. Bril is compleet verliefd geworden op het natuurverschijnsel.

Quote De haren op mijn arm gaan rechtovereind staan Henk Bril De maan schuift maandag 2 minuten en 20 seconden voor de zon langs. Ineens is het nacht op klaarlichte dag en zijn uitbarstingen en de atmosfeer van de zon te zien. ,,Het geeft zo'n verpletterende indruk. De haren op mijn arm gaan altijd rechtovereind staan. Kippenvel." Maar alléén bij totale eclipsen, bij 99 procent is het effect een stuk minder. ,,Vergelijk het met een concert van U2. Bij honderd procent sta je vooraan, bij 99 procent loop je al rondom het stadion."

Dat men hem voor gek verklaart, snapt de geboren Fries al te goed. ,,Maar mensen die vooraan bij U2 hebben gestaan, snappen ook dat dat beter is dan de cd." Al weet je bij een cd wel zeker dat er niks mis zal gaan. ,,In 2009 werd het in China heel erg donker, maar dan wel door de bewolking", grapt Bril nu. Toen baalde hij als een stekker. ,,Daarom moet je zo'n reis niet helemaal in het teken stellen van de eclips. Stel dat het nu mislukt, hebben we nog een trip naar het Yellowstone Park op de planning. We maken er gelijk een vakantie van." Hij is samen met een bevriend stel, waar hij al negen keer mee op pad is geweest, en zijn broer Pieter.

Volledig scherm Een foto gemaakt door Henk Bril bij de zonsverduistering in Egypte, 2006. © Henk Bril

'Astrobril', zoals de amateur-astronoom zich ook wel noemt, is dus niet de enige Nederlander die is afgereisd naar de VS. ,,Honderden Nederlandse sterrenvrienden zijn al of komen een dezer dagen aan." Ze verspreiden zich van het westkust tot de oostkust, want de totale zonsverduistering trekt over het hele land. ,,In het westen is de kans op helder weer groter, maar daar duurt het 15 seconden korter."

Gekte ontlopen