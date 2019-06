Eddie Vedder herenigd met Valeska: ‘Je hebt nog dezelfde glimlach’

Explosief gevonden na mislukte plofkraak bij ABN AMRO in Zundert, woningen ontruimd

10:22 In de buurt van de ABN AMRO in het Brabantse Zundert is vanochtend vroeg een explosief gevonden, die waarschijnlijk is achtergebleven na een mislukte plofkraak woensdagnacht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse.