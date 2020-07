Een beetje indruk maken met trekkers? ‘Ach, de ene boer is wat radicaler dan de andere’

Appeltjes van Oranje naar Haarlem, Amersfoort en Amsterdam

15:29 Koningin Máxima en het Oranje Fonds hebben vandaag de winnaars van de Appeltjes van Oranje bekendgemaakt. Dat gebeurde dit jaar niet vanuit paleis Noordeinde in Den Haag, maar op afstand vanuit een tv-studio. De prijzen gingen naar Bedrijf & Samenleving uit Haarlem, SOVEE uit Amersfoort en het grote Appeltje, de prijs voor het initiatief dat het meest opvalt, was voor Villa Pinedo uit Amsterdam. Deze stichting zet zich in voor kinderen in scheidingssituaties. De drie winnaars werden live in de uitzending overvallen met het goede nieuws door een felicitatieteam.