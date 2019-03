Een beetje positieve pr voor het onderwijs kan echt geen kwaad

Op Urk lossen ze het liever zelf op

Urk kende al de shoarmarel en de chihuahua-gate. Beiden keren liep het hele dorp uit. Na een week vol ongeregeldheden vreest Urk voor een nieuwe confrontatie vanavond. Op pad in het voormalige visserseiland in de Zuiderzee. 'Zelfs de burgemeester is een vreemde als die niet op Urk geboren is'.