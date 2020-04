Een coronavaccin voor ons allemaal? ‘Dat lukt dit jaar gewoon niet’

Ze is over het algemeen een kalme slaper, maar een paar weken geleden had Lidia Oostvogels toch een onrustige nacht. ,,Ik droomde dat we het vaccin gingen testen op vleermuizen. Ik zag ze over onze hoofden vliegen, en dacht: daar is onze testpopulatie. Totaal absurd, want we testen op muizen. Het coronavirus is mede via de vleermuis bij de mens terecht gekomen, vandaar de rare combinatie in mijn droom.”