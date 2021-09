Een dag na ontslag Kaag begreep Ank Bijleveld nog steeds niet waarom ze zou moeten vertrekken

Gewelddadi­ge dood 67-jarige schokt Zeeuwse tuinlief­heb­bers, ‘maar liever geen bloemen’

15 september De Zeeuwse tuinwereld rouwt om de gewelddadige dood van een 67-jarige man uit Biggekerke. Theetuin ‘t Hofje in het dorp is een begrip in de wijde regio. Ook de kerk is geschokt. De plannen voor stille tochten hoeven niet, net als de spontane bloemleggingen. ,,Dat wil de familie liever niet.’’