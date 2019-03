Een harteloze hufter die willens en wetens zijn slachtoffer alleen laat sterven

Twee stukjes afzettingslint van de politie. Dat is het enige wat nog aan het incident herinnert. Op de Biltsestraatweg, vlak voor de Berekuil, werd zaterdag in de vroege ochtend een jonge vrouw aangereden. Een vreselijk ongeluk, dat een misdrijf werd toen de chauffeur van de auto die haar schepte zich uit de voeten maakte en haar voor dood achterliet. Zo werd ze rond 04.30 uur door passanten gevonden. Die ontfermden zich over haar. Maar een reanimatiepoging mocht niet meer baten. De vrouw stierf aan haar verwondingen vóór de ambulance ter plekke was.



De enige informatie die de politie over het slachtoffer heeft vrijgegeven, is dat ze 21 jaar was, afkomstig uit het buitenland en in Utrecht woonde. Te summier om je een beeld van haar te vormen, maar onwillekeurig maak je toch een mentaal plaatje. Een studente misschien. Een international, zoals ze op de universiteit worden genoemd. Vermoedelijk uit geweest en na sluitingstijd te voet naar huis gegaan. Aan het einde van Biltstraat, toen ze de fietstunnel al door was, heeft ze wellicht geconstateerd dat ze verkeerd was gelopen, waarna ze de fatale beslissing nam de Biltsestraatweg over te steken.