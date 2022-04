Een hetze? Nee D66, de media hebben gewoon hun werk gedaan

Gaby’s huis vloog in brand, ze brak haar nek en raakte verlamd, maar: ‘Het kan altijd erger’

Vlammen verwoestten in 2018 kindermuziekschool De Leeuwerik in het woonhuis van eigenaresse Gaby Misuraca-Kalmann (66). Ze sleepte haar moeder uit bed en samen ontsnapten ze aan de vuurzee. Vier maanden later brak Gaby ’s nachts haar nek na een val en liep een hoge incomplete dwarslaesie op. De veerkrachtige Misuraca schreef een boek over die periode en het revalidatieproces: Het kan altijd erger.

18 april