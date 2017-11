Eén jaar cel voor Haagse 'borstendokter' Rock G.

Ellen vertelt hoe vader werd gegrepen door een olifant: 'Het ging zó snel'

11:17 Ellen van Griensven stond erbij toen een olifant in Zambia eerst de Belgische Sabine greep en even later haar vader Wim doodde. Twee weken na de dramatische gebeurtenissen doet de 28-jarige vrouw tegenover De Limburger voor het eerst haar verhaal. ‘Wat konden we anders doen dan om hulp roepen? Het gebeurde zó snel’.