Een kijkje op de Rotterdamse school die al vijf keer de titel ‘excellent’ kreeg

Nederland­se vrouwen strijdbaar na schrappen abortus­recht VS: ‘Ook hier nog veel te winnen’

Het schrappen van het federale recht op abortus in de Verenigde Staten, zorgt ook in Nederland voor veel ontsteltenis. Om Amerikaanse vrouwen te steunen wordt een nieuwe demonstratie gepland, maar het moment wordt ook aangegrepen om te strijden voor nog betere toegang tot abortus in ons land.

26 juni