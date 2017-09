Een kwart minder verdachten voor de rechter dan in 2007

In 2016 nam het Openbaar Ministerie in 203.000 zaken een beslissing. Ook dat is ruim een kwart minder ten opzichte van tien jaar geleden. Volgens het CBS zeggen de cijfers niets over de ontwikkeling van criminaliteit. Een deel van de misdaad blijft buiten beeld van justitie.

Het OM seponeerde wel twee keer zoveel zaken als in 2017. Bij een op de vijf zaken gaat de dader helemaal vrijuit, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende bewijs is. In vier procent van de zaken gaat het om een voorwaardelijk sepot. Een verdachte krijgt dan bijvoorbeeld een contactverbod opgelegd of wordt verplicht tot behandeling door een deskundige of het betalen van een schadevergoeding. Als de verdachte zich niet aan die voorwaarden houdt, gaat justitie alsnog over tot vervolging.

Daarnaast bood justitie vier procent van de verdachten een transactie aan. Dat houdt in het uitvoeren van een taakstraf of betalen van een boete.

Schuldig

De rechter deed in 94.000 zaken een uitspraak. In veruit de meeste zaken (85 procent) werd een verdachte schuldig verklaard en kreeg hij een straf opgelegd. In een op de tien zaken werd een verdachte vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. In dat laatste geval wordt het feit wel bewezen geacht, maar niet strafbaar bevonden. Het aantal vrijspraken daalde voor het eerst sinds 2007.