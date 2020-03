Een lockdown ontneemt kwetsbare jeugd de mogelijkheid naar buiten te vluchten

Duizenden knuffelbe­ren achter de ramen voor kinderen die een ommetje maken

22:08 In het hele land staan duizenden beren voor de ramen, zodat kinderen knuffels kunnen zoeken als ze even een frisse neus halen. Na België en Australië is er een Nederlandse versie van de zogenoemde Berenjacht ontstaan. Het spel helpt kinderen in een tijd van corona met buitenspelen.