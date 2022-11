Een man of een vrouw bij de dokter, het maakt belachelijk veel verschil

Demonstra­ties tegen Zwarte Piet in Staphorst en Zaandam

Tegenstanders van Zwarte Piet gaan dit weekend de straat op in Zaandam en Staphorst. In Zaandam protesteert de actiegroep Zaankanters Tegen Racisme tijdens een sinterklaasfeest, en in Staphorst voert Kick Out Zwarte Piet (KOZP) actie bij een sinterklaasintocht.

19 november