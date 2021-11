Een milde lockdown ja? Ik zou eerder zeggen een hele domme

Drie leden van jeu-de-boulesclub sterven aan corona in één week tijd, ze hadden al problemen met gezondheid

De jeu-de-boulesclub in Vierlingsbeek (Noord-Brabant) is binnen een week tijd drie leden verloren aan gevolgen van het coronavirus. Ze zouden gevaccineerd zijn geweest, maar hadden al andere gezondheidsproblemen. Van de 44 leden bleken er afgelopen week in totaal zeker 10 besmet te zijn, stelt Jos van Boekel, penningmeester van ouderenbond KBO, waar de jeu-de-boulesclub onder valt.

10:44