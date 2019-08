Een Nederlandse tiener die een andere tiener doodt? Dat is uitzonderlijk

Het is uitzonderlijk dat een Nederlandse tiener een moord pleegt. Het is nóg uitzonderlijker dat een tiener een andere minderjarige om het leven brengt.

Dat zegt Marieke Liem, criminoloog en forensisch psycholoog verbonden aan de Universiteit Leiden naar aanleiding van de dood van de 15-jarige Bredase Megan. Een 16-jarige plaatsgenoot geldt als verdachte.

Liem doet al jaren onderzoek naar moord en doodslag in Nederland. ,,In dit land worden jaarlijks honderd tot 120 moorden gepleegd. Bij tussen de drie en de veertien moorden per jaar zijn minderjarige verdachten betrokken. In de meeste gevallen van moord of doodslag betreft het delicten in het uitgaanscircuit. Vaak gaat het om uit de hand gelopen ruzies in groepsverband. Dat zegt iets over de dynamiek van deze door minderjarigen gepleegde levensdelicten: van een vooropgezet plan is meestal geen sprake. Gemiddeld wordt een kwart van de delicten in familieverband gepleegd, waarbij een tiener bijvoorbeeld zijn vader of moeder om het leven brengt."

Vorm van onschuld

Een tiener die een andere tiener doodt, komt zelden voor, betoogt Liem. Het jaar 2017 was wat dat betreft uitzonderlijk. Toen werd de 16-jarige Nick Bood in Zaandam vermoord bij een ruzie over wiet, Romy Nieuwburg (14) werd verkracht en vermoord door een even oude jongen uit haar klas en de eveneens 14-jarige Savannah Dekker werd vermoord door een vriendje.

,,Het raakt ons natuurlijk des te meer als tieners medetieners om het leven brengen", zegt Liem. ,,Dan is het begrijpelijk dat zoiets heel breed wordt uitgemeten. Het zijn kinderen en die associëren we met een vorm van onschuld. We verwachten niet dat ze tot zoiets ergs in staat zijn."

Petitie

De daders van de drie tienermoorden in 2017 kregen één en twee jaar cel opgelegd. Plus jeugd-tbs, waardoor ze maximaal zeven jaar vastzitten. Ouders van slachtoffers zijn dit jaar een petitie gestart om de strafmaat te verhogen. Liem is geen voorstander van strengere straffen. ,,Het gaat om kinderen en om die reden hebben we in dit land een speciale strafmaat afgesproken. We weten dat kinderen nog niet goed in staat zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Je kunt ze bepaalde dingen niet op dezelfde manier aanrekenen zoals je dat bij volwassenen doet. In de roep om strengere straffen vind ik dat je die achtergrond niet uit het oog moet verliezen."

De gewelddadige dood van Megan is een incident, benadrukt Liem nogmaals. ,,Er is geen sprake van een trend of een toename van het aantal fatale zaken. Het is uitzonderlijk als een tiener een moord pleegt. Zeker als je het vergelijkt met landen als de Verenigde Staten waar je veel eenvoudiger aan een vuurwapen kunt komen en jongeren zelfs met machinegeweren rondlopen. Bovendien kennen we in Nederland amper jeugdbendes die elkaar naar het leven staan."