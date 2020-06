‘Een nertsenhouder mag je alles aandoen, blijkbaar’

Illegale hondenhan­del groeit, maar hoe kun je zo'n snuitje nou weerstaan?

17:00 Daar sta je dan met je goede voornemens. Een harig bolletje in je handen gedrukt, het beestje kwispelt van blijdschap en likt een keer over je wang. Is de moederhond ergens te zien? Nee. Krijg je de tijd om kennis te maken of bedenktijd? Nee. En toch gaat het hondje mee naar huis, ondanks alarmbellen die zeggen dat hier sprake is van een broodfokker of wellicht illegale handelaar. In deze coronatijd groeit de puppiehandel gestaag.