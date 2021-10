Een nieuwe klap voor de bende van Taghi, maar de oorlog is nog niet gewonnen

Na een jarenlange klopjacht werd in december 2019 in Dubai Ridouan Taghi aangehouden. ,,We’ve got him”, riepen opsporingsbronnen in koor. De man die zij verantwoordelijk hielden voor verschillende moorden en jarenlange drugssmokkel, en zagen als het brein achter de moorden op de broer van de kroongetuige en advocaat Derk Wiersum, was eindelijk geboeid. Toch klonk er ook een waarschuwing: het is nog niet voorbij. De slag was gewonnen, de oorlog nog niet.

Hoewel het anderhalf jaar relatief rustig bleef en sommigen wellicht door die rust verslapten, werd Nederland deze zomer opgeschrikt door de moord op Peter R. de Vries. Hij trad op als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. De hoogste baas van het OM wond er geen doekjes om: hij koppelde de moord op De Vries rechtstreeks aan de organisatie rond Taghi. De oorlog bleek inderdaad nog niet voorbij. En uit gekraakte berichten van de versleutelde berichtendienst Sky bleek dat de organisatie van Taghi springlevend was. De handel in drugs ging onverminderd door.

Burj Al Arab

Toeval of niet; na de moord op De Vries en het vrijkomen van de versleutelde chatberichten is in rap tempo een groot aantal kopstukken gearresteerd. In augustus werd - ook al in Dubai - de 46-jarige Italiaan Raffaele Imperiale opgepakt. Imperiale zat al jarenlang in het oliestaatje, op de vlucht voor de Italiaanse justitie. De maffiabaas werd in 2017 door de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) bij een bruiloft van de Ierse crimineel Daniel Kinahan gesignaleerd. In het zevensterrenhotel Burj Al Arab in Dubai leek toen de complete top van de Europese drugsmaffia aanwezig. Ook Ridouan Taghi werd daar gezien. Imperiale zou met name belangrijk zijn geweest voor de invoer van cocaïne en de geldstromen.

Ook de zeer recente arrestaties van Gerel P. in Brazilië (volgens justitie actief als schutter en moordmakelaar) en Gregory F. in Curaçao (volgens justitie belangrijk voor de drugssmokkel) werden met gejuich onthaald bij justitie. En afgelopen dinsdag kwam daar ook de aanhouding van Jaouad F. bij, een volle neef van Taghi. Hij werd in de Marokkaanse stad Tétoutan door een zwaarbewapende eenheid van de Marokkaanse politie aangehouden, officieel op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord in Marrakesh. Maar wie zijn oor te luister legt bij storingsbronnen, hoort dat hij werd gezien als een vertrouweling van Taghi. ,,Hij was één van de troonopvolgers.”

Grote klappen

Ook nu is voorzichtigheid geboden: de criminele organisatie van Taghi is grote klappen toegebracht, maar over is het nog niet. Nog steeds lopen andere kopstukken van de organisatie vrij rond of zijn ze voortvluchtig. En wéér een andere neef, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op advocaat Wiersum, is door de rechtbank in afwachting van het proces op vrije voeten gesteld.

Wel is John Lucas, hoofdofficier van justitie, voorzichtig optimistisch. ,,We hebben er voor kunnen zorgen dat de vrije communicatie die Ridouan Taghi had vanuit de EBI is gestopt.” Toch geeft het te denken dat zelfs vanuit de EBI, de meest beveiligde gevangenis van ons land, verdachten in staat zijn hun criminele praktijk voort te kunnen zetten. ,,Het is heel erg. In een democratische rechtsstaat is het belangrijk dat verdachten vrije toegang hebben tot een advocaat. Dat een advocaat hier zo misbruik van maakt, op een hele geniepige manier, is heel ernstig.”

In Marokko is dinsdag Jaouad F., vertrouwenspersoon van Taghi, aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een vergismoord, waarbij de zoon van een hoge Marokkaanse rechter om het leven kwam. Bekijk de video hieronder.