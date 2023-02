Een notoir leeghoofd als Monique Smit wakkerde nota bene de blinde haat voor een schrijver aan

Henk (72) sloot zo'n 200 huwelijken, maar is nu te oud: ‘Gênante vorm van leeftijds­dis­cri­mi­na­tie’

Een opa die je huwelijk sluit. Of een oude tante die schijnbaar uit de losse pols met grappige anekdotes strooit. In veel gemeenten kunnen zeventigers of tachtigers voor een dag worden benoemd tot trouwambtenaar, maar Westland wil een leeftijdslimiet invoeren. Volgens de wethouder zouden ouderen teveel fouten maken. ,,Dat is een gênante vorm van leeftijdsdiscriminatie. En nog feitelijk onjuist ook.”

18:00