‘Een oplichter koopt op míjn naam en ik krijg stapels rekeningen’

Slachtoffer cybercrime Sonja is slachtof­fer van smishing: in 20 minuten werd 13.250 euro van haar rekening wegge­sluisd

13 november Klassieke bankovervallen zijn er niet meer, maar helemaal veilig is het banksaldo niet in de digitale kluis. Bij duizenden Nederlanders werd de bankrekening dit jaar digitaal geplunderd. Oplichters worden steeds geraffineerder en weten precies waar de zwakke plekken zitten bij de bank én bij de klant. ,,Mijn Triodosrekening was binnen een kwartier leeg.’’