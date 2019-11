Een ramp voor de Royal Family

Zoals zoveel Nederlanders maakte ik een klein vreugdedansje toen Netflix afgelopen zondag het derde seizoen van The Crown online zette. Met een geheel nieuwe cast, want koningin Elisabeth van Groot Brittanië is inmiddels wat ouder geworden, maar met wederom ijzersterke acteurs en briljante verhaallijnen.



Waanzinnig knap gedaan, net als de sets, de kostuums, de casting, de muziek en de dialogen. Al drie seizoenen lang zien we een koningshuis dat worstelt met haar eigen rol. Wat is het beeld dat hun onderdanen van hun hebben? Moeten ze losser en opener zijn? Of past dat niet? Wat kunnen ze wel en niet doen? In hoeverre kunnen ze een eigen leven leiden? In seizoen 3 wil Prins George een documentaire laten maken over het leven aan het hof. De actie mislukt jammerlijk. George wilde laten zien dat de royals eigenlijk hele gewone mensen zijn. Het beeld dat de documentaire schetste had het tegenovergestelde effect.