‘Een simpele fietsenstalling in een grote stad bouwen duurt zo'n acht jaar’

'Kijk, alleen op de etage voor abonnementhouders is nog voldoende plek. Die hebben we vooraf te groot ingeschat." Wouter van Minderhout, programmamanager fietsenstallingen bij spoorbeheerder ProRail, loopt door 's werelds grootste fietsenstalling bij Utrecht CS. Het in augustus geopende complex biedt plek aan 12.500 fietsen. Vier maanden later is de gigastalling alweer grotendeels gevuld. ,,Op piekdagen komen we plaatsen tekort.”