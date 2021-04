Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, nog steeds

Ik ben opgevoed door twee fulltime werkende ouders. Dat was in de jaren 70 heel wat, ondanks de opkomst van de dolle mina’s. Wij hadden thuis een oppas, tot we groot genoeg waren om zelf van school naar huis te lopen en vanaf toen deden we ook de boodschappen en leerden we als vanzelf te koken. In ruil voor een zakcentje streken we de was, als we zin hadden in thee met een koekje kon dat bij de thuisblijfmoeders in de straat.