Een stalker terroriseerde Sevilay: ‘Wat moet je in hemelsnaam als de politie je niet eens helpt?’

Sevilay is een moderne geëmancipeerde Turkse vrouw. Ze woont hier van kinds af aan. In haar Nederlands is een licht Twentse tongval te horen. Ze werkt als ouderenadviseur bij welzijnsorganisatie Alifa. In 2018 begint ze daarnaast een eigen adviesbureau IMean in Almelo, gespecialiseerd in hulpverlening aan migranten met dementie. Dat bureau is een lang gekoesterde droom die uitkomt.