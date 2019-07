Een standbeeld van Rutger Hauer als ‘Floris’ bij Kasteel Doornenburg, zo’n slecht idee nog niet

update Overlast door weersom­slag: Zware onweers­fron­ten trekken van zuiden naar noordwes­ten

19:43 Na een aantal bloedhete dagen, is het weer in het zuiden van Nederland langzaam maar zeker aan het omslaan. In het zuiden van de provincie Limburg was aan het einde van de middag sprake van zware onweersbuien die voor de nodige overlast zoals blikseminslagen en wateroverlast zorgden. Volgens meteorologen trekt het front in de loop van de avond in noordwestelijke richting.