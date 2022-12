Een stukje rib van de échte Sint lag maandenlang bij Bert (73) thuis, nu is het te bewonderen in ‘zijn’ kerk

Maandenlang had Bert Staal (73) een stukje rib van de échte Sinterklaas op zijn studeerkamer staan. Zondag is het overblijfsel van het lichaam van de heilige Sint Nicolaas in een nis in de Nicolaaskerk in Odijk geplaatst. ,,Ik ben trots dat het is gelukt.’’