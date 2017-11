Eén telefoontje van zorginstelling? Dat is dan 722 euro

Ze besloot daarop te bellen met de zorgorganisatie. ,,Bij Vierstroom kreeg ik een vrouw aan de telefoon, die eerlijk gezegd niet heel erg aardig was. Toen ik vroeg waar dat bedrag van 722 euro in mijn overzicht vandaan kwam, vroeg ze me waar ik me zo druk om maakte. Het bedrag werd toch gewoon vergoed?"

Experiment

René van de Wetering van Vierstroom Zorg Thuis geeft toe dat Molendijk een uitleg is verschuldigd. ,,722 euro is absoluut niet de prijs voor een telefonisch gesprek. Sinds kort werken we met 'experimentele bekostiging'. Het betreft een experiment dat is opgezet in samenwerking met alle verzekeraars. Daarbij wordt gekeken naar het totaalbedrag dat we over een jaar aan zorg leveren. Dat bedrag wordt gedeeld door het aantal cliënten", legt Van de Wetering uit. ,,Die 722 euro krijgen we dus voor elke cliënt waar we zorg aan leveren. Dus ook voor de cliënt die in de laatste fase van zijn leven zit en zeven dagen in de week dag en nacht verzorgd moet worden. Zo word je geprikkeld om doelmatiger te werken. Als je, zoals voorheen, per uur declareert, is het lucratief om veel uren te maken."