Een verboden optocht en een coronauitbraak: zo werd Geesteren het meest besproken dorp van het land

GEESTEREN - Meer dan 20 jongeren die positief testten na een nieuwjaarsfeest, een carnavalsoptocht die met een noodbevel moest worden afgekapt : al twee keer in 2021 werd Geesteren landelijk nieuws, en niet uit weelde. Wat is er toch aan de hand in het dorp? Bestaat corona niet, wanneer het de 4300 inwoners niet uitkomt? Zijn ze er ‘regelloos’ geworden? Of valt het allemaal wel mee? Zes betrokkenen vertellen.

Het dorp (1)

De kroegbaas: „Een nadeel van Geesteren? Ik zou het niet weten.”

De jongere: „Sportverenigingen, carnavalsverenigingen, iedereen kent elkaar. Ik kan niet zeggen dat ik hier iets mis. Qua winkels hebben we niks te klagen. Er is een goede supermarkt waar je alles kan halen, twee bakkers, een slager, een bloemenwinkel en een schoenenwinkel. En een winkel voor de doe-het-zelver.”

De dorpsbelangenbehartiger: „Dit is een dorp met een heel grote sociale samenhang. De bereidwilligheid om mee te doen is groot.”

De voetbalvoorzitter: „Ambitieus. Verbonden. Als je kijkt naar de crowdfundingsactie die nu opgezet is voor De Kruidentuin, het afgebrande restaurant… dat krijgen we wel allemaal voor elkaar.”

De briefschrijver: „Het is een heel fijne plaats om te wonen.”

Illegale carnavalsoptocht

De briefschrijver: „Die dag ervoor is bij een ongeluk een dorpsgenoot om het leven gekomen. Een enorm drama. Iedereen heeft het daarover, vindt het verschrikkelijk. Maar die jongeren, die hebben daar niet bij stilgestaan. Die waren met heel andere zaken bezig.”

De carnavalsvierder: „Ondanks dat coronagedoe wilden we een verzetje. Het gaat alleen nog maar daarover. Daarom kwam een van de leden met het idee om even snel een rondje te rijden door het dorp. Even wat anders. We wilden mensen een hart onder de riem steken. Dat was de bedoeling. Coronaproof.”

De kroegeigenaar: „Ik zag het kwaad er niet van in. Zelf ben ik 52, voetballen doe ik niet meer, maar ik zit nog wel bij een elftal. Die jongens worden nu ook allemaal 50. We hebben afgelopen jaar nul verjaardagen gehad, maar gingen wel telkens met een paar man in de auto luid toeterend langs. Dat gebeurt hier bijna wekelijks. Zo moet je die optocht ook zien.”

De briefschrijver: „Als op zaterdag zich zo’n drama afspeelt, en een dag later ga je toeterend en met veel lawaai door het dorp… Dat geeft geen pas. In een stad als Enschede of Almelo is dat nog anders. Hier kent iedereen, iedereen. Dan houd je rekening met elkaar. Dat gebeurde niet, dat stuitte mij tegen de borst. Want zo is Geesteren niet.”

De dorpsbelangenbehartiger: „Tweespalt is een groot woord, maar er tekent zich wel een scheiding af. Er zijn mensen die er heel afkeurend tegenover staan, die dit not-done vinden. Na die optocht zag je dat ook. Een deel vindt dat het prima kan, maar ook een groot deel vindt het belachelijk.”

De carnavalsvierder: „Als er geen noodbevel was geweest, was het geen nieuws geweest en had er geen haan naar gekraaid. Ik was er zelf bij, reed ook mee. Er waren heel veel positieve reacties.”

De voetbalvoorzitter: „Ik vond het wel een ludieke actie. Maar ze waren gewaarschuwd en hebben het toch gedaan. Dan denk ik: hmm, was dat wel zo verstandig?”

De dorpsbelangenbehartiger: „De gemeente wil geen samenkomsten van mensen. Het is niet alleen het rondrijden met zo’n auto; mensen gaan op straat staan, bij elkaar. Er was geen vergunning. Straks gebeurt er wat. Daar wordt te makkelijk over gedacht.”

De kroegeigenaar: „Als dat een uitlaatklep is voor de jongens, wat is dan het probleem? Ik kan keten genoeg opnoemen waar ze ‘s avonds met twintig, dertig man bij elkaar komen. Nee, ik noem ze niet - natuurlijk niet - maar die zijn er wel. Niet alleen in Geesteren, hoor. Dat is overal. Daar doen ze niks aan.”

De dorpsbelangenbehartiger: „Het heeft altijd twee kanten. Er was ook een ondernemer, hier buitenaf, die een leuk idee voor een drive-thru had. Eten afhalen, een disco. Die werd door de gemeente gesommeerd dat alleen afhalen mocht, zonder toeters en bellen. Die houdt zich wel netjes aan de regels.”

De voetbalvoorzitter: „IJsbanen stonden vol. In Tubbergen stonden ze met biertafels en kratten gezellig te feesten. Ik denk dat de nadruk van de handhaving meer daar had moeten liggen. Nee, ik bagatelliseer het niet; regels zijn regels. Maar je moet ook de belevingswereld van de jeugd begrijpen.”

De briefschrijver: „Het carnavalsbestuur heeft ze op het matje geroepen, ze hebben behoorlijk de baard eraf gekregen. Het bestuur vond ook niet dat het kon. Die jongeren zijn erop gewezen, dan is de zaak ook afgedaan, vind ik.”

Het dorp (2)

De carnavalsvierder: „Geesteren ‘bloast’, zeggen ze in buurtdorpen. Dat groot doen, die borstklopperij; natuurlijk is dat terecht, haha. Niet iedereen hier doet dat, hoor. Maar we hebben er wel een handje van. We zijn een trots volkje.”

De jongere: „De mensen hier maken keuzes met hun boerenverstand. Het is ja of nee. Er wordt niet zoveel getwijfeld. Het is een dorp van doeners.”

Burgemeester Tubbergen zwijgt over noodbevel Geesteren: ‘Willen geen ophef in de krant’ Deze krant heeft, naar aanleiding van de illegale optocht, verzocht om een interview met Wilmien Haverkamp, burgemeester van Tubbergen. Via een woordvoerster laat ze weten de voorkeur te geven aan een gesprek met de inwoners, in plaats van over hen te praten via de media. ‘Wat het noodbevel betreft willen we het houden bij het persbericht en er verder geen grote verhalen of ophef meer over in de krant’, aldus de woordvoerster. Zij verwijst nog wel naar de raadsvergadering van dinsdag, waar Haverkamp kort terugkwam op de optocht. Daarin rept ze met geen woord over consequenties. Ze legt er uit dat zaterdag ‘helaas’ vernomen werd dat er een optocht zou zijn, dat de handhavingscoördinator de organisatie toen met ‘een stevige waarschuwing’ erop gewezen heeft dat deze niet door kon gaan en dat de politie geïnformeerd werd. „Helaas hebben deze waarschuwingen niet gewerkt.” Toen agenten zondagochtend zagen dat er een georganiseerde optocht met meer dan 40 wagens, waaronder geluidwagens, door het dorp trok, gaf Haverkamp - naar verluidt voor het eerst sinds de boerenopstand in 1971 -het noodbevel af. „Daarop heeft de organisatie de optocht gestopt, en zijn de deelnemers vertrokken”, aldus de burgemeester. „Ik betreur het, dat het nodig was om tot een noodbevel te komen. Wij beseffen dat alle carnavalsverenigingen graag een optocht zouden willen. Maar vanwege het virus is gezamenlijk besloten dat dit niet kon.”

Corona

De jongere: „Op een gegeven moment duurt het wel lang.”

De kroegbaas: „In het verzorgingshuis heeft het virus wel huisgehouden. Maar die mensen hebben ook onderliggende klachten. Dat is het laatste duwtje dat ze krijgen. Ik ken geen mensen in Geesteren die zonder onderliggende ziektes aan corona zijn overleden. En ik ken hier veel mensen.”

De voetbalvoorzitter: „Het heeft zijn beslag. De gemeente Tubbergen stond in het landelijke lijstje op een gegeven moment op 1. Zal ook met de samenstelling van de gemeente te maken hebben. Veel bouwlieden, die elders werken en ‘s avonds thuiskomen. Nu gaat het weer de goede kant op.”

De carnavalsvierder: „Het geduld raakt een beetje op, dat merk ik heel sterk hier.”

De voetbalvoorzitter: „De ouderen redden zich wel, weten zich aan te passen. Maar kijkend naar de jeugd… Dat er niks kan, niks mag; dat doet best pijn. Uitlaatkleppen zijn er niet meer. Er is gewoon te weinig te doen.”

De dorpsbelangenbehartiger: „Groepen die hun eigen regels volgen, hun eigen weg gaan; dat komt de laatste paar maanden meer tot uiting.”

De voetbalvoorzitter: „Ze klitten bij elkaar, in keten. Ik denk dat dat een normaal fenomeen is.”

De kroegbaas: „We willen heel graag weer open, maar ik snap de maatregelen wel. We moeten er gewoon vanaf, makkelijk zat. Maar het is wel pittig. Geen carnaval. De kermis draaien we ook niet. Die events, die moet je er wel bij hebben. In de zomermaanden, was het druk. Te druk, soms. Er waren natuurlijk geen kermissen of festivals, mensen uit het dorp konden nergens naartoe, dus bleven ze allemaal bij ons. De gemeente was heel soepel. Geen bekeuringen, niks. Maar nu zitten we in de reserves te ploeteren. Waardeloos.”

De jongere: „Als het straks weer los gaat, hebben we weinig reden tot klagen.”

Oud en nieuw-besmettingsfeest

De dorpsbelangenbehartiger: „Ik stond die vrijdag bij de visboer. Nou, dat bericht over die 21 besmettingen was talk-of-the-town. Iedereen had het erover. Die is besmet, en die is besmet.”

De jongere: „Ik ken het verhaal wel. Maar dat is een beetje verdraaid.”

De voetbalvoorzitter: „Het is enorm opgeblazen.”

De jongere: „Er zou rondgereden zijn met een feestbus. Nou, ik ken dat ding - een lege bus, met een praattafel en een koelkast erin: die staat al drie maanden op een plek.”

De kroegbaas: „Die bus is ingericht als keet, maar die is niet meer mobiel. De politie denkt dat die bus door het dorp heeft gereden. Dat is helemaal niet zo.”

De jongere: „Volgens mij komt-ie uit een ander dorp. Albergen, of Harbrinkhoek, of zo. Het was ook niet met oud en nieuw, maar een paar dagen erna. Dat er grote aantallen op afkwamen, dat viel ook nog wel mee. We zaten met een klein groepje, van tien man. En dat mag niet, maar de bus is wel zo groot, dat je wel afstand kan houden. Dan komen er mensen aansluiten. Ja, daar zeg je geen nee tegen.”

De dorpsbelangenbehartiger: „‘Het zal wel niet zo erg zijn, wat kan het nu voor kwaad, ze moeten niet zo zeuren’. Die houding hebben mensen hier wel. En als er dan wat van gezegd wordt, is het van: ‘je moet niet zo negatief doen’. Het zit niet in de cultuur om een ander aan te spreken op iets wat niet hoort. Dat is hier lastig.”

De voetbalvoorzitter: „Zij waren echt niet de enigen. Ik ken heel veel mensen, in heel veel plaatsen die dat zo gedaan hebben. Het is onbevangenheid en balorigheid… maar het had niet gemoeten. Ik weet zeker dat die jongens er ook wel spijt van hebben. Het was een ondoordachte actie. Dat ze daarvoor een flinke tik op de vingers kregen, snap ik heel goed.”

De jongere: „We kleuren hier niet meer of minder buiten de lijntjes dan in een ander dorp, denk ik. Albergen heeft ook zo’n bus, daar wordt ook in gefeest. Daar staat niks van in de krant. Dit wordt opgevangen, en dan wordt er met het vingertje naar Geesteren gewezen. Alsof wij de rauwdouwers zijn, die nergens wat op uit doen. Zo voelt het een beetje.”

Het dorp (3)

De dorpsbelangenbehartiger: „Ik kom van origine uit Tubbergen, maar voel me al heel lang geen buitenstaander meer. Als je openstaat, je gezicht laat zien, dan word je zo opgenomen.”

De voetbalvoorzitter: „Ik ben megatrots op dit dorpie. Dat zeg ik uit de grond van mijn hart.”

De jongere: „Ik zit op kamers in Groningen, maar ieder weekend ga ik terug. En doordeweeks ben ik net zo lief ook thuis.”

De carnavalsvierder: „Er zijn bijna geen vertrekkers, bijna iedereen wil blijven. Nee, ik ga hier nooit weg, ik denk er niet aan. Vrienden, het verenigingsleven. Als je dat eenmaal hebt, waarom zou je dan nog verhuizen? Ik heb hier alles.”

De lijst

De dorpsbelangenbehartiger: „Er was na oud en nieuw een lijst met namen, van mensen die besmet waren. Die werd volop gedeeld in familie-apps, vriendenapps. Dat ging heel snel.”

De voetbalvoorzitter: „Dat lijstje, ja. Hashtag niet handig.”

De kroegbaas: „Er stonden heel veel jongens op, met dezelfde leeftijd, maar ook ouders van kinderen. En zzp’ers. Die waren heel verbaasd dat ze met die jongeren, op dat lijstje stonden, want die hadden daar niets mee te maken.”

De dorpsbelangenbehartiger: „Volgens mij waren die namen niet allemaal te herleiden naar een bijeenkomst.”

De jongere: „Een meisje en haar vriend hadden het zelf en hebben opgeschreven van wie ze hoorden dat ze corona hadden. Dat was niet gerelateerd aan die bus, of het carbidschieten. Dat lijstje is rondgegaan. Daar stond wel boven de twintig man op. Ik denk dat daar dat getal van 21 besmettingen vandaan komt.”

De kroegbaas: „Ik weet dat redelijk goed, hoor. Onze zoon heeft ook corona gehad, stond ook op het lijstje. Ja, die was wel bij… die heeft wel carbid geschoten. Zoals heel Twente heeft gedaan. En daar zijn besmettingen uitgekomen, ja. Althans; dat kan daarvan zijn. Maar dat hoeft niet.”

De jongere: „Er zijn wel een aantal jongeren die het hebben gehad. Ik zelf ook. Ja, ook na oud en nieuw. Maar ik heb nergens last van gehad. In Groningen heb ik in quarantaine gezeten. Niets aan de hand.”

Nabrander

De dorpsbelangenbehartiger: „Als het om een groot onderwerp gaat, verenigt Geesteren. Bij een recordpoging bijvoorbeeld, of een inzamelingsactie. Dan verbinden de mensen zich. Maar bij dit soort akkefietjes, die gaan over het accepteren van regels van een ander, dan zijn er subcultuurtjes. Groepen die hun eigen weg gaan.”

De briefschrijver: „De meeste jongeren houden zich aan de regels. Het ging telkens om een klein aantal. Die zijn ook niet kwaadwillend, maar beschadigen zo wel de naam van het dorp. Dat is jammer. Nu hebben ze spijt, maar het is wel gebeurd.”

De voetbalvoorzitter: „Zijn we recalcitrant? Ik denk het niet. Willen we dingen samen ondernemen, vanuit saamhorigheid? Ja, dat wel. En dat missen we ontzettend. Die hunkering daarnaar is heel groot.”

