Eén verdachte bekent verkrachting van Leidse meisjes in Belgisch hotel

Eén van de mannen die is aangehouden voor een groepsverkrachting van twee Nederlandse vriendinnen in Antwerpen heeft een volledige bekentenis afgelegd. De jonge vrouwen uit Leiden werden op gruwelijke wijze misbruikt na een feest in club Roxy.

Het moest een gezellig weekend in Antwerpen worden voor twee Nederlandse jonge vrouwen van 21 en 22 jaar uit Leiden, maar eindigde afgelopen zaterdag in een nachtmerrie, met een aangifte van groepsverkrachting. Eén van de vier opgepakte mannen geeft nu toe: hij en zijn vrienden hadden allemaal seks met de vrouwen, die amper weten wat hen is overkomen.

De vriendinnen geloven gedrogeerd te zijn in club Roxy in Antwerpen waar ze feest vierden. De ochtend na terugkomst in hun hotel merkten de twee bestolen te zijn. Toen personeel vertelde hoe een stel mannen in de ochtend hun hotelkamer uit waren gekomen, kwamen vreselijke herinneringen uit de nacht terug. De vrouwen begrepen: we zijn niet alleen bestolen, maar ook misbruikt. Twee mannen die de vriendinnen een lift naar hun hotel gaven, lieten hun twee handlangers later binnen.

Spijt

Advocaat Luc Verheyen vertegenwoordigt de eerste verdachte die werd aangehouden: Mohamed S. (22) uit Antwerpen. Hij bevestigt aan de Belgische krant Het Laatste Nieuws wat de vrouwen is overkomen. Zijn cliënt keerde terug naar het hotel om spijt te betuigen. Daar werd hij door de uitbater vastgehouden, zodat de politie hem kon inrekenen. ,,Wat deze vrouwen moesten doorstaan, is afgrijselijk.’’

Volgens S. hadden alle vier de mannen seks met de twee Nederlandse vriendinnen, die ook meermalen – ‘wel ‘ns’ - stop gezegd zouden hebben. De vrouwen ‘pruttelden niet echt fel tegen’ en vielen regelmatig in slaap.

Op het feest in Roxy was ook de Nederlandse Naomi, die niet met haar achternaam in de krant wil. Zij vertelt hoe ze zich totaal niet op haar gemak voelde in de club. ,,Ik voelde me net een prooi voor de jongens aan de zijkant. Ze stonden letterlijk te loeren. De sfeer was raar, niet gezellig zoals ik gewend ben bij andere clubs.’’