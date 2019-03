Eén verloren container met gevaarlijke stoffen van MSC Zoë gevonden

Politie vindt ‘pizza­schijf-explosie­ven’ voor plofkraak in Amsterdam­se woning

16:58 In een woning in Amsterdam heeft de politie gisteren een grote hoeveelheid materialen in beslag genomen waarmee plofkraken kunnen worden gepleegd. De politie onderzoekt of deze ‘pizzaschijven’ in verband kunnen worden gebracht met de recente serie plofkraken in Amsterdam.