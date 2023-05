Een vermissing, een lugubere vondst en een verdachte partner in Elst: dit is wat we weten over Willem en Ilonka

Een zeven maanden durende vermissing, een lugubere ontdekking en de arrestatie van een 56-jarige vrouw op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar partner Willem (57). Buurtbewoners zijn met stomheid geslagen over de macabere vondst in een woning aan het Colosseum in Elst. Dit is wat we tot nu toe weten.

Het is een vreemd gezicht aan het doorgaans rustige Colosseum in Elst als agenten dinsdagenochtend blauwe schermen, een tent en een afzetlint rondom een hoekwoning optuigen.

Even daarvoor is de 56-jarige bewoonster van het pand aangehouden. Op dat moment is er nog geen lijk gevonden, maar de verdenkingen van betrokkenheid bij de dood van haar partner Willem zijn op dat moment sterk genoeg. De politie hield haar al langer in het oog.

Urenlang wordt er in en rondom de woning gezocht. En dan is daar plots de vondst van een lichaam.

Wie is er in de woning gevonden?

Officieel is dat nog niet bekend. De politie laat weten dat er aan de hand van DNA-onderzoek geprobeerd wordt om te achterhalen of het daadwerkelijk om de 57-jarige Willem, partner van de aangehouden vrouw, gaat. Toch gaat de politie daar wel vanuit. Na de aanhouding van de 56-jarige vrouw meldde de politie dat een misdrijf vooralsnog het meest aannemelijke scenario lijkt in dit onderzoek.

De familie van de man wenst nu nog niet te reageren.

Wanneer wordt er meer bekend over de identiteit van het lichaam?

Het zal volgens de politie nog enkele dagen duren voordat hier helderheid over is.

Hoe kwam de politie het lichaam op het spoor?

De 56-jarige verdachte deed de afgelopen zeven maanden voorkomen alsof haar partner naar het buitenland was vertrokken. In de buurt vertelde ze dat hij zomaar ‘in een auto met een Belgisch kenteken was vertrokken’.

Mogelijk kwam de politie nu op het juiste spoor omdat de vrouw gebruik zou hebben gemaakt van Willem zijn persoonsgegevens.

Sinds wanneer was Willem vermist?

Willem werd sinds september 2022 vermist. Zijn schoonzus deelde op Facebook destijds al een noodkreet: ‘Hij heeft alleen een paar kleren en wat medicijnen meegenomen. Zijn telefoon, ID, rijbewijs en bankpas heeft hij thuis laten liggen. We maken ons zorgen omdat we al zes weken niets van hem hebben gehoord’, schreef zij oktober 2022.

Vermoedens dat Willem niet vrijwillig was betrokken en om het leven zou zijn gebracht, waren er bij de politie al eerder. ,,Uit eerder onderzoek is dit een zeer aannemelijk scenario. Maar we weten het pas zeker als we de man gevonden hebben”, zei een woordvoerder dinsdag overdag.

Waar wordt de vrouw nu precies van verdacht?

De aangehouden vrouw zou aan anderen hebben verteld dat Willem er ‘zomaar vandoor is gegaan’. Nu wordt zij niet alleen verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man, maar ook van het gebruiken van zijn persoonsgegevens na zijn dood. De vrouw zit momenteel nog vast en mag geen contact hebben met de buitenwereld. Vrijdag komt ze voor de onderzoeksrechter, die beslist of de vrouw langer blijft vastzitten.

Heeft het lichaam al die tijd in de woning gelegen?

Ook dat is nog onduidelijk. Wél verklaarden buren tegenover De Gelderlander een lijklucht te hebben waargenomen. Precies in de periode dat Willem verdween. Daarbij was er ook sprake van een onverklaarbare vliegenplaag.

,,Afgelopen oktober rook ik een sterke ontbindingslucht in mijn huis”, vertelde buurvrouw Antoinette Kempkes. ,,We hadden ook lange tijd last van een vliegenplaag. Die vlogen massaal rond de ramen. Ik heb het hele huis doorzocht, maar heb de oorzaak niet gevonden. Eerst dacht ik dat het een dier was dat misschien ergens klem had gezeten... Dat was het dus niet.”

Wat is er bekend over het stel?

De twee zijn al jaren samen. Wel woonde de verdachte vrouw en Willem sinds een paar jaar in een huurhuis aan het Colosseum, een rustige nieuwbouwstraat in Elst.

Volgens bewoners van de straat leefde het stel over het algemeen een wat teruggetrokken leven en vielen zij niet bijzonder op.

Wim, zoals Willem ook wel werd genoemd, groeide op in Zetten als jongste in een gezin met twee broers en twee zussen. Daar was hij regelmatig te vinden met een biertje in de voetbalkantine. Iedereen kende Willem; hij vlagde bij het tweede elftal en draaide net als zijn aangehouden vriendin ook bardiensten.

Toen Wim verhuisde verloor hij ook het contact met dorpsgenoten. ,,Toen heurde je er niks meer van. Dan raak je elkaar toch in het contact kwijt”, klinkt het.

