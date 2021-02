‘Een virus? Laat me niet lachen. Ik zou wel dood willen, dus geef het me maar’

Hongaarse veelpleger verheugt zich nu al op terugkeer na uitzetting: 'Binnen acht uur ben ik terug’

10 februari Hij schat het op acht uur. Binnen die tijd kan een veelpleger die ongetwijfeld wordt teruggestuurd naar Hongarije weer in Nederland zijn. Maar eerst gaat hij twee jaar naar een speciale behandelafdeling. ,,Dat geeft de maatschappij in het algemeen, en de Albert Heijn in het bijzonder, in ieder geval twee jaar rust, verzuchtte de officier van justitie.