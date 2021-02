Eén week winter: chaos en ijsblessures, maar ook onbekommerde sneeuwpret

14 Galloway­run­de­ren staan vast in ijskoud water bij Amerongen: ‘Het is een penibele situatie’

13 februari AMERONGEN - Veertien wilde Gallowayrunderen staan sinds afgelopen donderdag vast in het ijskoude hoge water van de uiterwaarden bij Amerongen. Ze staan op een wat hogere plek in een bosje en rondom is het water bevroren, daarom kunnen ze geen kant op.