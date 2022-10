Een ‘wonder’: Naoufel (6) is thuis en kan weer ‘spelen en gamen’ na ernstig ongeluk, gebroken nek en coma

Veroordeel­de hoogleraar stond na verkrach­ting nog voor de klas in Nederland: ‘We hadden geen idee’

Al in 2018 verbood de Katholieke Universiteit Leuven hoogleraar F. D. met studenten om te gaan, nadat hij door een studente van verkrachting werd beschuldigd. Toch stond de professor in Nederland nog vaak voor collegezalen, zoals bij Fontys in Tilburg. ,,Natuurlijk hadden we dit graag eerder geweten.’’

25 oktober