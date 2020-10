Eenzaamheid onder jongvolwassenen: Belbuddy's bieden luisterend oor

Van jongs af aan heeft Tjaka (28) te maken met discriminatie. Ouders die bijvoorbeeld langs de kant van het voetbalveld apengeluiden maakten. Zijn moeder zei: ‘trek je er maar niets van aan, ze zijn dom dat ze dat zeggen, laat ze maar praten’. Goedbedoeld, maar dat bleek voor hem niet de juiste manier om ermee om te gaan. ,,Het stapelde zich op, in mij. Ik bouwde een muur om me heen en daar kwam ik niet meer uit. Ik voel me dan nóg eenzamer. Dan heb je wel eens gevoelens: ik hoef er niet meer te zijn...”, vertelt Tjaka in een video over de zogeheten Margriet Belbuddy’s.

De Belbuddy's zijn een grootschalige actie van het vrouwenblad - dat zich richt op 50-plussers - waar jongeren via een bellijn bij Margriet-lezeressen terechtkunnen voor een goed gesprek. Zo moet het taboe rond eenzaamheid onder jongvolwassenen doorbroken worden.



Tjaka’s relaas is een heel persoonlijk verhaal om te delen met de buitenwereld, maar volgens hem is het hard nodig. ,,Ik hoop dat andere jongeren zich nu ook geroepen voelen om over erover te praten.” Uit onderzoek blijkt namelijk dat meer dan tien procent van de jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar met eenzaamheid kampt, uit alle lagen van de bevolking. Of het nu singles zijn, kersverse ouders, influencers of carrièretijgers.



Tjaka heeft al veel steun gehad aan een maatschappelijk werker. Hij praat nu veel meer over zijn gevoelens met zijn moeder en vrienden, waardoor hij zich lang niet meer zo eenzaam voelt als voorheen. De Belbuddy’s vindt hij een prachtig initiatief. ,,Iedereen heeft toch een soort moeder nodig. Het is natuurlijk persoonlijk, maar ik denk dat deze vrouwen al snel als vertrouwd worden ervaren.”

Quote Ik denk: ai, wat héftig voor jullie Anneke van Dijk, Belbuddy

Anneke van Dijk (57), accountmanager bij de VT Wonen & Designbeurs, is zo’n Margriet-lezeres die zich opgeworpen heeft als belbuddy. Zij, zelf moeder van een dochter van 25 en zoon van 28, maakt zich zorgen om jongvolwassenen die vastlopen in de maatschappij. ,,Door corona, door de druk van social media, door de samenleving die individueler is geworden. Ik denk: ai, wat héftig voor jullie. Ik hoop dat wij lezeressen met onze bagage een luisterend oor kunnen bieden.”

Van Dijk, en vele anderen, hebben een professionele training gehad door de medewerkers van de Luisterlijn, dat al zestig jaar lang dag en nacht beschikbaar is voor een vertrouwelijk gesprek. ,,Eigenlijk komt het hier op neer: we luisteren, zonder te oordelen. We kunnen de problemen niet oplossen, helaas. Maar wel uitleggen dat je je niet hoeft te schamen als je je eenzaam voelt. Het helpt al als je je gehoord voelt, dat is een stap in de goede richting.”

‘Grote, hechte vriendenkring’

Zij had bijvoorbeeld contact met Virgil. Zijn verhaal raakte haar enorm. ,,Ik voelde zijn pijn. Een leuke jongen met een leuke baan die het maar niet lukt om vriendschappen op te bouwen. Hij is nu met zijn verhaal naar buiten gekomen, heeft er zelfs bij het tv-programma Tijd voor Max over gesproken en krijgt ontzettende positieve reacties van mensen in het dorp waar hij woont. Het is voor hem zo fijn dat mensen weten waar hij mee worstelt.”

Haar vrijwilligerswerk is ook onderwerp van gesprek in haar eigen gezin. Haar kinderen hebben allebei een ‘grote, hechte vriendenkring’, met mensen waarvan ze beiden veel steun ervaren. ,,Ik heb tegen hen gezegd dat ze zo rijk zijn met die vrienden.”

Al is dat nog geen garantie om je niét eenzaam te voelen, zegt Tjaka. ,,Dat is een hardnekkig vooroordeel, dat alleen mensen die niemand om zich heen hebben zich eenzaam voelen. Maar het gaat net zo goed om mensen die veel sociale contacten hebben” Dat herkent Van Dijk. ,,Als ik op een feestje sta met honderd man voel ik me soms meer alleen dan wanneer in ik mijn eentje thuis ben. Zolang je dat gevoel maar zo nu en dan hebt, is er niets aan de hand, maar als je er echt last van hebt, dan hoop ik dat wij als belbuddy's kunnen helpen met ons luisterend oor.”

De Margriet Belbuddy’s zijn de hele maand oktober van maandag t/m vrijdag tussen 18.30 en 22.00 uur te bereiken via 088 076 77 00.

