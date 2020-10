Eenzame kerst dreigt: bijna helft ouderen verwacht Kerstmis alleen of met z'n tweeën te vieren

De cijfers komen uit een enquête die seniorenorganisatie Anbo onder haar leden heeft gehouden. De peiling werd vorige week gehouden, nog voordat premier Rutte afgelopen dinsdag aankondigde dat de aangescherpte coronamaatregelen zeker tot in december zullen duren. De minister-president riep in die verklaring op Sint Maarten en Sinterklaas dit jaar ‘in kleine kring te vieren’. Het was volgens hem nog te vroeg om al uitspraken te doen over het kerstfeest.

Quote We merken op onze speciale corona-telefoon­lijn dat veel ouderen vanwege het stijgend aantal besmettin­gen al weer weken binnen zitten, vaak alleen Bernadet Naber, ANBO

Uit de Anbo-enquête komt naar voren dat 41,9 procent van de 1066 ondervraagde ouderen stelt Kerstmis ‘alleen of met mijn partner’ te gaan vieren. Een kleine 13 procent heeft vooralsnog het plan die dagen ‘alleen met het eigen huishouden’ door te brengen. Zo’n 27 procent zal thuis mensen ontvangen of zelf op bezoek gaan bij familie of vrienden. ,,We merken aan de gesprekken op onze speciale corona-telefoonlijn dat veel ouderen vanwege het stijgend aantal besmettingen al weer weken binnen zitten, vaak alleen”, zegt Anbo-woordvoerder Bernadet Naber. ,,Als je dan naar deze enquête kijkt, dreigt er een eenzame kerst voor veel ouderen.”

Driekwart gaat niet meer naar activiteiten

Een disclaimer daarbij is dat het onderzoek dit jaar voor het eerst is gehouden, waarmee niet duidelijk is hoeveel senioren in voorgaande jaren Kerstmis sowieso al alleen vierden. De antwoorden passen wel in een Anbo-peiling van enkele weken geleden, daarin gaf bijna driekwart van de senioren aan geen of veel minder bezoek te ontvangen en zelf ook niet meer mee te doen aan activiteiten. Naber: ,,We bereiden ons voor op veel telefoontjes waarbij we mensen een hart onder de riem zullen moeten steken.”

Iets meer dan de helft van de ondervraagde ouderen is tussen de 70 en 80 jaar, 13 procent ouder dan 80. Een derde van hen zegt sowieso nog geen echte plannen voor de feestdagen gemaakt te hebben. Ze wachten de ontwikkelingen van de coronapandemie én de maatregelen af. Maar 22 procent geeft nu al aan Kerstmis zeker niet zo te vieren als anders.

Eten, wandelen, film kijken

Kerst zal dan waarschijnlijk in kleinere gezelschappen dan normaal worden gevierd, de inhoud van de feestdagen ziet er niet wezenlijk anders uit dan in andere jaren: 59 procent geeft aan samen thuis te eten, 30 procent gaat wandelen of fietsen, 38 procent gaat een film kijken en 14 procent een spelletje spelen. Zo’n 1,5 procent blijft hopen op een versoepeling van de maatregelen en wil graag met kerst naar een voorstelling in het circus of het theater.

Naar de jaarwisseling kijken de senioren zeker niet uit: de helft zegt niets bijzonders te gaan doen, 62 procent viert dat feest alleen (of met de partner) en meer dan 70 procent zegt zeker binnen te blijven.

Hoop op vaccin

De Anbo vroeg ook naar de verwachtingen voor 2021: 60 procent verwacht dat er een coronavaccin komt, 25 procent dat de coronamaatregelen versoepeld zullen worden en 14,6 procent dat het leven weer als vanouds zal zijn.

