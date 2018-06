Eerbetoon aan nagellakheld Tijn

Het steunt zijn ouders, ook al is Tijn voor hun vooral het zoontje en broertje dat ze moeten missen bij al die gewone dingen die gezinnen doen. Het doet pijn, als Jolanda ziet hoe Ries nu in zijn eentje naar de speeltuin moet, of op vakantie op avontuur gaat. ,,Vroeger gingen ze samen op ontdekkingstocht, nu vertrekt Ries in zijn eentje.’’



Soms voelt het alsof het jaar zonder Tijn voorbij is gevlogen, zo goed kan ze zich de laatste periode van zijn leven nog herinneren. Het is alsof momenten daaruit op haar netvlies staan gebrand. ,,Andere dingen van een jaar geleden weet ik helemaal niet zo precies.’’



Gerrit: ,,Soms vergeten we haast wat hij allemaal heeft bereikt, hij is vooral onze zoon.’’ Maar de blauw gelakte pinknagel van de vader wijst ook op de grote trots, die hij ook voelt in de hal van het Rode Kruis gebouw, waar het weer gaat over al het moois dat hun zoon voor elkaar bokste. ‘Tijn kleurt onze wereld mooier’ staat er boven de tientallen potjes nagellak die op de wand van het Rode Kruis gebouw te vinden zijn.



Gerrit, Jolanda en Ries zetten gisteren de laatste drie op hun plek. Misschien zal Ries later op school zelf lezen over zijn broertje, in een lesboek, zegt zijn moeder nadien, terwijl ze Ries over zijn hoofd aait. ,,Een raar idee. Maar het laat zien dat hij echt iets heeft betekend.’’