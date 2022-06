Eerst onweer en hagel, daarna warme dagen op komst

met videoNa een enkele zomerse dag kleurt de lucht alweer grijs en mogen de lange broeken uit de kast. Fijn voor de natuur. Maar blijft dat zo, of kunnen we dit weekend weer van de zon genieten op een terrasje of festival?

Voor een aantal provincies heeft het KNMI donderdag code geel uitgeroepen. Vooral boven het oosten van ons land trekken flinke buien over, die soms fel kunnen zijn met onweer en hagel. ,,Maar de zwaarste buien zitten in het noordoosten, Groningen en Drenthe”, verduidelijkt meteoroloog Roosmarijn Knol.



Volgens Knol kleurt het ook elders in het land grijs. Vanuit het zuidwesten trekt er namelijk een strook met regenwolken over. ,,Daar kan het dus een tijd stevig regenen, misschien met lokaal ergens een klap onweer.” Qua droogte schommelt het de laatste tijd. De verwachting is dat het vanavond droog zal zijn in Zeeland en vannacht pas in Groningen.

Festivalgangers houden ondertussen hun hart vast. Dit weekend strijken WiSH Outdoor en Woo Hah! namelijk neer in Brabant, Down The Rabbit Hole in Gelderland en Concert at Sea in Zeeland. Bij dat laatste festijn putten de organisatoren moed uit de weersverwachting. Want gelukkig voor tickethouders lijkt er daadwerkelijk zonneschijn na regen te komen.



Er komen volgens Roosmarijn Knol van Weerplaza dan ook aangename dagen aan. ,,Dat gaat voor velen wel als zomer voelen. Het blijft vrij stabiel rond de 20 graden en er is geregeld ruimte voor zon.”

Volledig scherm De eerste dag van Concert at Sea (Zeeland) was enigszins nat. © Johan van der Heijden

Tropische dagen?

Een terugkeer van de tropische warmte zoals we die woensdag voelden zit er voorlopig niet in. ,,Een westenwind blijft toch koelere lucht van de zee naar ons toe blazen”, legt Knol uit. ,,Zo'n hele warme dag als gisteren is toch snel klaar hier. Typisch Nederland eigenlijk, zo wisselvallig.”

Er zijn wel signalen dat het in de loop van volgende week nog warmer kan worden. Knol: ,,Maar dat is nog erg onzeker. Misschien vindt er later die week een overgang plaats naar heel warm weer zoals gisteren. Maar voorlopig mag de BBQ nog even binnenblijven.”

Volledig scherm Grijze wolken trekken over ons land donderdag. © Killian Lindenburg Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.