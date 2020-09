Eerste aanhouding voor vechtpartij met vernielingen door hooligans in Groningen

Na vingerprik­je binnen tien minuten weten of je corona hebt gehad? Het kan zaterdag in Woerden

19:16 Heb ik al corona gehad of niet? Het antwoord op deze vraag is komende zaterdag te krijgen in Woerden. Na een vingerprikje weet je binnen tien minuten of er antistoffen in je bloed zitten. Het RIVM noemt de test ‘bijzonder onverstandig’.