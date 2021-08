Eerste aanhoudingen na geweldsexplosie op Schouwen-Duiveland: ‘Dit moest echt stoppen’

In Vlaardingen werd zaterdag een 17-jarige jongen uit deze plaats aangehouden. In Schiedam werd een 14-jarige jongen in zijn woonplaats gearresteerd. Beide verdachten zijn voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Ze worden vandaag verhoord.

De politie was dit tweetal al vrij snel op het spoor toen ze direct na de laatste mishandeling op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede door gealarmeerde agenten werden gecontroleerd. Omdat de 21-jarige slachtoffers nog naar het ziekenhuis moesten en er nog onvoldoende verdenkingen richting het tweetal was, werden hun gegevens genoteerd. Toen de verdenkingen sterker werden, is het tweetal zaterdagmorgen gearresteerd. Politie en justitie onderzoeken hun betrokkenheid bij de reeks incidenten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Beide verdachten hebben beperkende maatregelen opgelegd gekregen.

‘Dit moest stoppen’

De politie is blij dat er binnen 24 uur verdachten zijn aangehouden. ,,We hebben uit diverse hoeken reacties gehad. De incidenten volgden zich in rap tempo op dus dit moest echt snel stoppen”, vertelt Alwin Don. Er wordt nog gezocht naar de andere verdachten, want het gaat om een grotere groep jongeren. Ook camerabeelden en getuigenverklaringen zijn nog steeds welkom, laat de politie weten. De misdrijven worden hoog opgenomen.

De politie bracht de incidenten gisteravond naar buiten. Bij veel Zeeuwen gingen de gedachten meteen terug naar Mallorca, waar onlangs een man werd doodgetrapt. Ook op Schouwen-Duiveland is sprake van zinloos geweld en werden de jongeren zonder enige aanleiding geschopt en geslagen, ook als het slachtoffer al op de grond lag.

Eerste incident

Het eerste incident in Zeeland vond plaats op zaterdag 31 juli in de buurt van strandpaviljoen De Wijde Wereld, aan het begin van de Brouwersdam bij Scharendijke. Een 19-jarige man werd daar rond 14.30 uur opeens geslagen. Getuigen zagen de dader wegrennen. Het slachtoffer is bij de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen.

Op dezelfde plek werd afgelopen woensdag een 19-jarige man uit Renesse door een groep van zeker zes jongens in elkaar geschopt. Dat gebeurde rond 13.30 uur. Hij kon er uiteindelijk vandoor gaan. Het slachtoffer liep verwondingen op aan het hoofd.

Jongen beroofd van zijn fiets

Niet ver ervandaan werd in de nacht van dinsdag op woensdag een 17-jarige jongen van zijn fiets beroofd. Dat gebeurde aan de Rampweg in Renesse. Het slachtoffer hoorde bij een groepje Duitse jongeren. Hij werd, toen hij even van zijn fiets stapte, rond 1.30 uur door twee jongens bedreigd en geduwd. Hij rende weg, waarna het duo er op zijn fiets vandoor ging.

In de nacht van donderdag op vrijdag was het weer raak, dit keer op een camping aan de Maireweg in Burgh-Haamstede. Daar werden rond 0.45 uur twee mannen van 21 jaar in elkaar geslagen. Ze liepen beide meerdere botbreuken op in het gezicht en moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie vermoedt dat minstens een deel van de mishandelingen door dezelfde dader(s) uitgevoerd is. De politie zegt mogelijke daders op het oog te hebben, maar heeft zoveel mogelijk bewijs nodig. Getuigen en mensen met foto- of videomateriaal wordt gevraagd contact op te nemen. Dat geldt ook voor slachtoffers of getuigen danwel slachtoffers van geweldsincidenten die nog niet bij de politie zijn gemeld.