Eerste Aziatische hoornaars van dit jaar waargenomen in Zeeland

De Aziatische hoornaar staat vanwege zijn schadelijkheid voor bijen en andere insecten op de zogeheten Unielijst, wat betekent dat alle Europese landen verplicht zijn om vestiging en verspreiding te voorkomen. In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verantwoordelijk voor de opsporing van Aziatische hoornaars, en is de provincie verantwoordelijk voor de bestrijding. In 2017 is de Aziatische hoornaar voor het eerst in Nederland gezien.