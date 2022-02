Eerste clubbezoekers gaan naar binnen tijdens De nacht staat op: ‘Ik kan het niet geloven’

In Utrecht trapt club Ekko af om 21.00 uur. Langzaamaan druppelen jongeren binnen. Ook proberen mensen aan de deur vergeefs nog aan een kaartje te komen. Helaas uitverkocht, zeggen de beveiligers. Als iedereen komt, is Ekko straks voor een derde gevuld. ‘Ik heb er zin in’, roept een vrouw blij. ,,Het is veel te lang geleden. Ik was vanavond zelfs een beetje nerveus.” En een andere bezoeker: ,,Ik kan het niet geloven dat we zo gaan dansen. Het lijkt wel 800 jaar geleden. Ook al is het maar een uurtje, dan hebben we dat maar vast meegepakt.”