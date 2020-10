Eerste corona-supersneltests goedgekeurd: doorbraak voor vastgelopen testketen

De nieuwe, supersnelle coronatest is betrouwbaar genoeg om te gebruiken, zo concludeert het UMC Utrecht na twee weken schaduwtesten. De eiwittest is klaar in een kwartier en kan een doorbraak betekenen voor de vastgelopen testketen. Inmiddels zijn twee type sneltests door het kabinet goedgekeurd.

Onderzoekers van het UMC draaiden wekenlang ‘schaduwtesten’ in de lokale teststraat. Mensen met klachten kregen de reguliere PCR-test (de ‘gouden standaard’) én de nieuwe supersneltest. De sneltest viste niet alle besmette gevallen eruit, maar toch is arts-microbioloog Marije Hofstra enthousiast: ,,We konden 1257 keer de testen vergelijken. Daarvan testten 90 personen positief met de sneltest en 123 met de PCR-test.”

De snelle eiwittest lijkt daarmee minder gevoelig dan de PCR-variant. Hofstra: ,,Dit komt voor wanneer de hoeveelheid virus die aanwezig is erg laag is. Dat zien we bijvoorbeeld bij mensen die al wat langer klachten hebben. Dat hoeft niet erg te zijn, omdat mensen met een lagere hoeveelheid virus waarschijnlijk minder bijdragen aan nieuwe besmettingen.”

De supersneltests - klaar in een kwartier - betekenen een potentiële doorbraak voor het vastgelopen testbeleid. De eiwittest kan ingezet worden om direct grote groepen en te controleren - bijvoorbeeld personeel in zorg en onderwijs - zodat teststraten en labs niet overbelast raken.

Antigeen of PCR

De supersneltest is een zogeheten antigeentest en meet in een kwartier tijd de aanwezigheid van bepaalde viruseiwitten, terwijl de PCR daadwerkelijk kijkt hoeveel er van het virus zelf aanwezig is in een monster. Maar dat laatste kan dus alleen met kostbaar en intensief laboratoriumwerk, waar vaak vier tot acht uur overheen gaat. De antigeentest werkt daarentegen als een zwangerschapstest, is klaar in een kwartier en toont dus in een oogopslag of je besmet bent.

Wereldwijd

De supersneltest rukt wereldwijd op. In de VS zijn er de afgelopen maanden vier goedgekeurd door de autoriteiten, Europa volgt snel. De Zwitserse farmareus Roche denkt maandelijks 40 miljoen corona-sneltests te kunnen leveren, oplopend tot 80 miljoen richting het einde van het jaar, meldt een woordvoerder.

Viroloog Ab Osterhaus was onlangs optimistisch over de sneltest: ,,Als je ziet hoe lastig het nu is om dagelijks zoveel PCR-tests uit te voeren, de GGD’s kunnen het niet aan, labs hebben tekorten. Dan kan zo’n sneltest wel helpen. Je verliest iets aan betrouwbaarheid, maar als je daarmee het systeem kunt ontlasten…”

Buiten het ziekenhuis

Deskundigen verwachten dat de eiwit- en PCR-test naast elkaar gebruikt blijven worden. Hofstra: ,,De PCR-test blijven we bijvoorbeeld gebruiken bij patiënten die in het ziekenhuis komen. Bij hen wil je zeker weten of ze besmet zijn, ook als ze maar een kleine hoeveelheid virus bij zich hebben. Maar voor mensen met milde klachten buiten de ziekenhuiszorg lijkt de sneltest een heel mooi alternatief.”

Op termijn is deze test misschien ook door mensen thuis te gebruiken, zoals een zwangerschapstest. ,,Daar is echter nog meer onderzoek voor nodig. Je wilt dan bijvoorbeeld ook zien of de zelftester het stokje diep genoeg in zijn neus heeft gestoken. Want we moeten voorkomen dat Covid-19-positieve mensen na een niet goed afgenomen test het idee hebben dat ze niemand kunnen besmetten.”

