Eerste coronabesmetting in gevangenis: gedetineerde in gevangenenziekenhuis besmet

Woensdag werd al bekend dat verspreid over de Nederlandse gevangenissen zeker twintig gedetineerden zijn geïsoleerd omdat het vermoeden bestaat dat zij besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ze mogen geen contact meer hebben met andere gevangenen. Volgens minister Sander Dekker van Rechtsbescherming heeft het personeel in het gevangenenziekenhuis in Scheveningen passende maatregelen genomen. ,,Het personeel was hier op voorbereid en heeft snel en adequaat gehandeld. Veiligheid van gedetineerden en personeel staat voorop’’, schrijft hij op Twitter. De DJI isoleert gedetineerden die last hebben van verkoudheidsklachten, hoesten of kortademigheid. Ook als ze en boven de 38 graden Celsius koorts hebben, worden zij uit voorzorg geïsoleerd op een eenpersoonscel.