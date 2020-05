Eerste gasten genieten van Efteling in coronastijl: ‘Van mij mag het altijd zo rustig zijn’

AH-manager ontfermt zich over jonge kinderen van winkeldie­veg­ge

16:13 Een regen aan complimenten en een mooie bos bloemen van de politie: Mieke van den Hatert, eigenaresse van de Albert Heijn in Millingen, kan zich voor even de heldin van Millingen voelen. De vrouw ontfermde zich vrijdagavond over de kinderen van een dief die in haar winkel toesloeg.