Eerste landelijke nachtvorst gemeten in de Bilt: ‘Maar echt winter gaat het nog niet worden’

Vrees voor meer geweld in Bergen op Zoom na moord op Yilmaz Yeral

22 oktober De dood van Yilmaz Yeral, de 55-jarige man die vorige week in Bergen op Zoom in zijn hoofd werd geschoten, kan leiden tot gewelddadige wraakacties. Dat zeggen meerdere bronnen uit het criminele milieu, bekenden van het slachtoffer en een persoon die naar eigen zeggen getuige was van de fatale schietpartij bij theehuis De Theepot.