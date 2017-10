Eerste nachtvorst na de zomer is een feit

In De Bilt komt het in oktober gemiddeld vijf nachten tot vorst aan de grond. In november is dat alweer elf keer. Vorig jaar vroor het op 6 oktober voor het eerst na de zomerperiode weer, in 2015 was het zelfs al eind september. Toch is het nu vrij normaal dat het voor het eerst vriest. In een jaar als 2014 moesten we er langer op wachten, toen vroor het begin november pas voor het eerst na de zomer.